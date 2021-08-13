Ломаченко может отомстить Лопесу лишь весной

Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал ориентировочную дату проведения реванша между бывшим чемпионом в трёх дивизионах Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом в лёгком весе Теофимо Лопесом.

Об этом сообщает XSPORT.

«Я надеюсь, что реванш Лопеса и Ломаченко состоится весной 2022 года. Лопес сразится с Камбососом, а Ломаченко я устрою бой в Madison Square Garden в день вручения Приза Хайсмана (трофей в американском футболе, — ред.). Надеюсь, что бой Лопеса против Камбососа всё же состоится, а затем в первом квартале следующего года мы сможем устроить реванш, который хотят увидеть болельщики», — сказал Арум.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей. Второй бой Ломы с Лопесом мог состояться уже в октябре, но из-за переноса поединка американца белгород-днестровскому спортсмену предстоит провести поединок с другим соперником.

Поединок Лопес — Камбосос запланирован на 11 сентября. Ломаченко проведёт бой 11 декабря, возможный соперник — Ричард Комми.

Фото: Top Rank

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