Южненский байдарочник упустил шанс попасть в Париж на Олимпиаду-2024

Южненский байдарочник Владислав Волошин завершил борьбу в европейской олимпийской квалификации, которая проходила в Сегеде (Венгрия).

Как сообщает Отделение НОК в Одесской области, 19-летний спортсмен (тренеры Сергей Мальков и Сергей Чернышов) занял 9-е место в финале на дистанции 1000 м. Этот результат не позволил Владиславу завоевать лицензию.

«Впрочем, само по себе попадание в финал является большим успехом молодого спортсмена, на которого сборная Украины в полной мере рассчитывает в следующем олимпийском цикле», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что на сегодняшний день список спортсменов Одесской области, которые примут участие в Олимпийских играх состоит из трёх спортсменов: мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко, саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук.

В кругу претендентов на завоевание олимпийской лицензии ещё 15 спортсменов Одесской области по 12 видам спорта: стендовая стрельба – Николай Мильчев, Иван Лоик, Алексей Науменко, Виктория Науменко, пулевая стрельба – Кристина Остапенко, борьба – Владлен Козлюк (греко-римская), Василий Михайлов (вольная), скалолазание – Григорий Ильчишин, баскетбол 3х3 – Юлия Мусиенко, бокс – Максим Молодан (до 71 кг), плавание – Вадим Науменко, лёгкая атлетика — Владислав Шепелев, пляжный волейбол Эдуард Резник (с Сергеем Поповым), теннис — Даяна Ястремская, футбол — Максим Брагару, Владимир Салюк.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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