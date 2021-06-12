В Риме началось ЕВРО-2020, сборная Украины переделывает футболки

11 июня в Риме состоялось торжественное открытие ЕВРО-2020, к которому Национальная сборная Украины подошла с политическим скандалом.

По сообщению издания «Страна», в УЕФА всё-таки не приняли слоган «Героям слава!», размещённый внутри ворота футболки украинских игроков. После длительных переговоров украинского футбольного руководства с Союзом европейских футбольных ассоциаций был достигнут компромисс — прикрывать слоган «Героям слава!» на футболках игроков большой эмблемой Украинской федерации футбола с надписью «Слава Украине».

То есть, вроде бы слоган «Героям слава!» остаётся, но в то же время, он, как бы, не виден.

Это и есть компромисс, о котором говорил глава УАФ Андрей Павелко.

В УЕФА своё решение прокомментировали, сказав, что заклейку будет проверять перед каждым матчем специальный делегат УЕФА.

«Мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава!» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Это вносит некоторую ясность в путанное объяснение главы УАФ Павелко, из которого выходило, что фраза «Героям слава» якобы остаётся на футболках.

Теперь понятно, что нет.

Кстати. Стартовый матч футбольного чемпионата Европы Евро-2020 в Риме на арене «Стадио Олимпико» между командами Италии и Турции завершился победой хозяев поля — 3:0.

Расписание игр смотрите здесь.

Как сообщала Одесса News, УЕФА потребовал убрать слоган с одежды, посчитав политически окрашенным и имеющим милитаристское значение, после чего Андрей Павелко вылетел в Рим, чтобы переубедить европейских спортивных чиновников.

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