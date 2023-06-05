8-летняя одесситка, оставшаяся без ножки после ракетного обстрела, выиграла турнир

Юная гимнастка Саша Паскаль из Затоки Одесской области одержала победу на своих первых соревнованиях после случившейся с ней трагедии.

Как сообщает официальный сайт города, в мае 2022 года в результате российского ракетного удара по Затоке 7-летняя Александра Паскаль потеряла ножку. Тогда она попала под завалы, после чего две недели пролежала в реанимации с многочисленными травмами. Ногу ей пришлось ампутировать.

Вскоре девочка была направлена на реабилитацию в Австрию, где получила современный бионический протез. Благотворительный сбор средств для его приобретения провели работники Департамента финансов Одесского городского совета.

«Мужественная и несгибаемая украиночка не потеряла свободы к жизни и продолжила занятие любимой гимнастикой. Недавно Александра Паскаль одержала свою первую победу в спортивных состязаниях, выступая с протезом», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 31 мая в рамках своего рабочего визита в Одессу Глава государства Владимир Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины.

Фото: «Одесса»

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