Почти 70 часов продолжается спасательная операция в Днепре

Около 70 часов продолжается спасательная операция в Днепре.

На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома.

39 человек спасены, 44 – погибли. 79 раненых, среди них 16 детей.

Как сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, 17 января в Днепре из-под завалов извлекли тело ребёнка .

В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 – тяжёлые.

25 жителей дома разыскиваются.

В городе объявлен трёхдневный траур. К разрушенному дому постоянно приходят люди, приносят игрушки и цветы.

Как сообщала Одесса News, российские захватчики 14 января в очередной раз устроили массированный ракетный обстрел Украины – как по объектам критической инфраструктуры, так и по жилым домам. Ракета Х-22, запущенная из района Курской области около 15 часов. 30 мин., попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы).

Фото: Укринформ

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