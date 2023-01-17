В Белгород-Днестровском водитель не справился с управлением: погиб сам и 2 дочки

В Белгород-Днестровском районе Одесской области утром 16 января автомобиль столкнулся с деревом, в результате чего погиб водитель и его две дочери.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Отмечается, что, по предварительной информации, 31-летний житель Лиманской сельской громады, двигаясь на автомобиле «ВАЗ» из села Траповка в село Заречное, не справился с управлением на закруглённом участке автодороги, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

«Водитель и его дочери 2-х и 7-ми лет погибли от полученных травм до приезда «скорой», а 23-летнюю жену и ещё одну 5-летнюю дочь в тяжёлом состоянии госпитализировали в местную больницу», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что вечером 15 января в Салганах 49-летний житель Белгорода-Днестровского, управляя автомобилем Nissan Maxima, наехал на мужчину, который шёл вдоль проезжей части дороги. Потерпевший, 65-летний житель Шабовской сельской общины, погиб от полученных травм до приезда «скорой». Водитель не пострадал, его проверили на состояние опьянения – он был трезв.

Как информировала Одесса News, 9 января этого года на участке трассы сообщением Одесса – Рени, от поворота на село Лощиновку до автодороги сообщением Измаил – Рени произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого опрокинулся бензовоз, перекрывший движение автотранспорта в обе стороны.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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