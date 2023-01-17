В квартире дома на Генуэзской в Одессе при пожаре погибла женщина

16 января в 15:59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в 24-этажном жилом доме в Одессе по улице Генуэзской.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, на место пожара выехали 13 единиц пожарной техники с 57 спасателями.

«По прибытию на место вызова спасателей установлено возгорание в квартире на 17-м этаже жилого дома. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания. В 16:28 пожар был ликвидирован на площади 5 м.кв.», — говорится в оперативной сводке ГСЧС.

Подчёркивается, что на месте пожара обнаружена погибшая женщина.

Причина пожара пока не ясна.

Как сообщала Одесса News, 15 января после ликвидации пожара на улице Центральной в посёлке городского типа Великая Михайловка Раздельнянского района Одесской области обнаружено тело женщины.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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