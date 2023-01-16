В воскресенье в Одесской области произошло два резонансных пожара

В воскресенье в5:49 утра в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре в Одесском районе в посёлке городского типа Авангард по улице Базовой.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытии на место вызова спасателями было установлено возгорание открытым пламенем 2-х торговых павильонов.

«Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Сложность тушения заключалась в плотности расположения торговых павильонов, большой пожарной нагрузке и быстром распространении огня», — говорится в сообщении.

Всего было привлечено 12 единиц техники и 53 спасателя от ГСЧС Одессы.

Отмечается, что в 06:32 пожар был локализован и в 06:49 — ликвидирован на общей площади ~80 м². Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Однако, не обошлось без жертв на другом пожаре, случившемся в воскресенье в 21:52 на улице Центральной, посёлке городского типа Великая Михайловка Раздельнянского района.

Когда на место пожара сюда прибыли 9 спасателей, в квартире горели домашние вещи и мебель.

«Во время тушения пожара было обнаружено тело хозяйки 1957 рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — сообщили спасатели.

Как сообщала Одесса News, 11 января произошёл пожар в Суворовском районе Одессы на улице Капитана Кузнецова. Хозяйку сгоревшей квартиры удалось спасти.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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