Одесские спасатели вытащили труп мужчины из реки

27 декабря в 09:38 Служба спасения получила сообщение от дежурного «102» о найденном теле мужчины в реке Турунчук, неподалёку от села Троицкое Яськовской территориальной громады Одесского района.
Как информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, сотрудники ведомства с помощью спасательной веревки, багра и лодки местных рыбаков вытащили из воды в 15 метрах от берега тело мужчины без признаков насильственной смерти.
Личные данные утонувшего устанавливаются. Причина смерти и обстоятельства произошедшего пока не ясны.
Отмечается, что полиция ведёт расследование.
Как сообщала Одесса News, спустя 2 недели у румынского берега Дуная обнаружили труп боцмана, который 28 октября в порту Рени упал за борт сухогруза RIGHT STEP.
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