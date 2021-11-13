Тело пропавшего в Ренийском порту боцмана нашли спустя 2 недели

У румынского берега Дуная обнаружили труп боцмана, который 28 октября в порту Рени упал за борт сухогруза RIGHT STEP.

Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин на своей странице в Facebook.

«А помните случай, о котором писали все центральные и региональные СМИ — о пропаже моряка с судна M/V «RIGHT STEP» в Рени? По моей информации (источник из Румынии) моряка нашли. К сожалению для родственников, вернётся в Украину он уже в цинке», — написал юрист.

«Дунай унёс не одну жизнь моряка, который оказывается в воде. Течение такое, что многие не могут выбраться уже, к сожалению», — резюмировал Гольбин.

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