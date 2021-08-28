В Одесской области осквернили памятник советскому солдату

В селе Новосельское Ренийской городской громады Измаильского района неизвестные осквернили мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает Рени-Одесса, пластиковые буквы из надписи «Никто не забыт и ничто не забыто» сорвали и разбросали. Пластиковые детали памятника подобрал сторож и отнёс сельскому старосте.

Открыли этот памятник в 1982 году в память о 126 сражавшихся и погибших в Великой Отечественной войне жителях Новосельского и участнике Первой мировой войны И. С. Нягу.

Отмечается, что к вандализму, возможно, причастны молодые люди, отдыхавшие накануне в центре населённого пункта.

«Новосельцы — очень трудолюбивый народ, с утра до ночи работают в теплицах, — прокомментировал инцидент депутат Ренийского горсовета Валерий Бабэрэ. — Зарабатывают, покупают детям айфоны, скутеры, а вот времени на воспитание, по всей видимости, уже не хватает».

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года неизвестные повредили плиточное покрытие на одной из тумб с именами героев возле стелы «Крылья Победы» на площади Десятого апреля в Одессе.

Фото: Одесса-Рени

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