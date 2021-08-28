Студентка Одесского моруниверситета попала на обложку Vogue

Начинающая модель из города Измаила Одесской области, студентка Одесского национального морского университета Вера Бошкова попала на обложку сентябрьского номера известного модного журнала Vogue UA.

Об этом сообщает Одесса.life.

Отмечается, что эта обложка – первая в карьере 18-летней девушки.

«Мы верим, что с подачи Vogue UA путь Веры к мировой славе будет лёгким и интересным», – отметили в редакции журнала.

В свою очередь, девушка не может поверить своему счастью:

“Это что, правда я? Мурашки по коже, мама папа, я на обложке Vogue Украина!!! Нет слов, одни эмоции

Мечты сбываются и это факт”, – написала Вера на своей страничке в Instagram.

Свою карьеру Вера Бошкова начала в 14 лет, когда её приметил в соцсетях модельный скаут. Она уже успела поработать в Корее и Японии, а также принимала участие в показах бренда Prada в итальянском Милане.

В прошлом году Вера окончила Измаильскую школу №1. Cейчас она студентка первого курса Одесского национального морского университета.

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