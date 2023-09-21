В Измаиле состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей

В Измаиле Одесской области прошло заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, посвящённое общинам Одесской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба.

«С рабочей поездкой в Одесской области. Мы продолжаем внедрять новый расширенный формат встреч представителей центральных властей, военных администраций, местного самоуправления и жителей общин. Провели в Измаиле заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины», – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что после экоцида в результате российского теракта на Каховской ГЭС нагрузка на сельское хозяйство Одесской области возросла в несколько раз. В то же время, он отметил, что агрономы, фермеры остаются на родной земле, продолжают хозяйствовать.

По его словам, на заседании Конгресса обсудили необходимость развития оросительных систем и логистических маршрутов для поддержки сельхозпроизводителей и будущего урожая.

«Среди приоритетов – защита людей, объектов энергетики и портовой инфраструктуры, развитие и реконструкция медицинских учреждений, развитие транспортной инфраструктуры. Несмотря на всё, Одесщина остаётся морскими «воротами» государства», — отметил замглавы ОП.

Кроме того, он подчеркнул, что важно также обеспечить людей качественным водоснабжением в Болградском и Измаильском районах, организовать надлежащее обустройство укрытий учебных заведений.

«Это те вопросы, которые обсудили вместе. Благодарю участников заседания Конгресса за эффективную и результативную работу. Держим строй и бок о бок преодолеваем вызовы войны на пути к Победе», — резюмировал Алексей Кулеба.

Одесса News информировала, что председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер 2 августа побывал на месте попадания российских дронов в Измаиле.

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