Долгожданный концерт в лучших традициях джаза пройдёт в одесском UNION

Событие «LATE SUMMER JAZZ» в Одесском Международном культурном центре UNION состоится 23 сентября.

Любимица одесситов, желанная гостья европейских джазовых фестивалей, обладательница незабываемого бархатного тембра Анастасия Букина в сопровождении известного и самобытного Вадима Бессараба, а также Игоря Семёнова и Виктора Глушенко.

Её голос заставляет замирать сердце, а музыка погружает в другой мир.

Любимые во всём мире джазовые хиты, непревзойдённые известные мелодии с романтическим настроением.

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 19:00.

Адрес: ул.Троицкая, 43.

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