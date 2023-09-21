Долгожданный концерт в лучших традициях джаза пройдёт в одесском UNION

Событие «LATE SUMMER JAZZ» в Одесском Международном культурном центре UNION состоится 23 сентября.
Любимица одесситов, желанная гостья европейских джазовых фестивалей, обладательница незабываемого бархатного тембра Анастасия Букина в сопровождении известного и самобытного Вадима Бессараба, а также Игоря Семёнова и Виктора Глушенко.
Её голос заставляет замирать сердце, а музыка погружает в другой мир.
Любимые во всём мире джазовые хиты, непревзойдённые известные мелодии с романтическим настроением.
Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.
Приходите к 19:00.
Адрес: ул.Троицкая, 43.
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