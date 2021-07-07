Концерт на бис с совершенно новой программой Хобарта Эрла в одесском Зелёном театре

Концерт на бис с совершенно новой программой!
10 июля в Зелёном театре прозвучит концерт Национального одесского филармонического оркестра и народного артиста Украины Хобарта Эрла — виртуозного и любимого одесситами коллектива.
Вас ждёт личная встреча с самыми яркими классическими мелодиями, незабываемое общение с Хобартом Эрлом, а также погружение в мир прекрасного.
Этот концерт — идеальное событие, чтобы отдохнуть от повседневной суеты и расслабиться под открытым небом Зелёного театра.
Цена билетов от 100 до 500 гривен. Их можно купить здесь.
Приходите к 20:00.
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