До 15 февраля в Летнем театре Одессы проходит выставка световых инсталляций.

Вход в инсталляции украшает уникальный светодинамический тоннель. Посетители выставки имеют возможность сфотографироваться рядом со сказочным гномом Дедушкой Люмьером и его друзьями, у чудо-дерева с оленями и огромной шляпы волшебника высотой 15 метров.

Новогодний иллюминационный парк работает с 16:00 до 20:00 каждый день в Летнем театре Горсада.

Фото: «Одесса»

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