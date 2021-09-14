В Одессе открыли новый скейт-парк

В Одессе, возле кинотеатра «Вымпел», открылся новый скейт-парк.

Как сообщает официальный сайт города, спортивная площадка оборудована за счёт депутатского фонда.

На площадке установлены специальные рампы и трамплины, на которых спортсмены смогут обучаться и выполнять трюки.

Отмечается, что в 2020 году в рамках общественного бюджета был начат процесс благоустройства территории вокруг кинотеатра «Вымпел». В ходе работ были обновлены пешеходные дорожки, установлены урны и скамейки.

В октябре 2021 года также в рамках проектов общественного бюджета здесь планируются обустройство площадки для выгула собак, установка элементов уличного освещения, а также работы по благоустройству с учётом потребностей маломобильных групп.

Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжается капитальный ремонт бульвара Жванецкого: открыта его часть от улицы Гоголя до улицы Преображенской.

Фото: «Одесса»

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