В Одессе отремонтировали часть бульвара Жванецкого

В Одессе продолжается капитальный ремонт бульвара Жванецкого.

Пока открыли только часть бульвара Жванецкого, от улицы Гоголя до улицы Преображенской, — передаёт корреспондент Одесса News.

Остальная часть территории ремонтируемого участка ограждена забором, где продолжаются работы.

Первая очередь благоустройства бульвара Жванецкого, от Одесского художественного музея до ул. Торговой, была открыта в 2020 году.

Проектом капремонта бульвара Жванецкого предусмотрена также полная замена наружного освещения, инженерных сетей и коммуникаций, в том числе и для отведения ливневых вод, которые раньше размывали склон.

Вдоль склона будет обустроен ограждающий парапет с гранитной облицовкой. Также на бульваре появится велодорожка, которая станет составной частью велосипедного маршрута, пролегающего по центру города.

Фото: Александр Александров/Одесса News

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.