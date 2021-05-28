28 мая во всех районах Одессы продолжится дорожный ремонт

28 мая во всех четырёх районах Одессы продолжится ремонт дорожного и тротуарного покрытия.

Об этом сообщает Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Так, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт улиц Новощепной ряд, Преображенской и Черняховского, а также ремонт тротуаров на Приморском бульваре. Текущий ремонт запланирован на улице Еврейской (на участке от Пушкинской до Осипова).

В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах — Кордонной и Центральный аэропорт.

В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской. Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на улицах Китобойной; Ивана Франко; Левитана.

В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по ул. Парковой.

Отмечается, что в зависимости от погодных условий план работ может быть изменён.

Как сообщала Одесса News, 27 мая в Одессе на улице Среднефонтанской наносили дорожную разметку в ночное время.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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