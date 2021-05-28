Одесские яхтсмены с Maestro Sailing Team возвращаются домой

Спортивная команда яхты Maestro Sailing Team после выступлений на европейском парусном форуме, возвращается домой, в Одессу.

По сообщению яхтсменов, яхта прошла Мессинский пролив, Ионическое, Миртойское и Эгейское моря, выйдя к проливу Босфор.

Напомним, что одесские яхтсмены принимали участие в гонке 66^ Regata dei Tre Golfi и Чемпионате Европы по парусному спорту, проходивших в Неаполитанском заливе (Италия).

«Это был потрясающий уровень гоночной организации и прекрасные дистанции, а также работа экипажа судьи!!!», — пишут в соцсетях наши яхтсмены.

Как пишут в Одесской областной федерации парусного спорта, 21 мая яхта «Maestro» взяла курс на Мессинский пролив.

23 мая наши мореплаватели преодолели Ионическое море

25 мая яхта была в Миртойском и Эгейском морях. 26 мая команда прошла остров Лесбос, взяв курс на пролив Дарданеллы. Поздним вечером 26 мая яхта достигла пролива. Вчера яхта была в Мраморном море и взяла курс на пролив Босфор.

Александр Дацьо, одесский яхтсмен с борта яхты скромно написал о буднях яхтсменов: «Как обычно, вахта-сон-еда, день сурка. А из такого…Была плюшка перед Мессинским проливом до 39 узлов».

Фото: Facebook/Одесская облфедерация парусного спорта

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