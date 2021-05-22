Одесские яхтсмены возвращаются из Италии: Попутного ветра по дороге домой

Спортивная команда Maestro Sailing Team после выступлений на европейском парусном форуме, возвращается домой, в Одессу.

По сообщению яхтсменов, в гонке 66^ Regata dei Tre Golfi в общем зачёте лодка была пятой. «И это 155 миль в жёстких условиях на незнакомой воде. А по итогам — вторые среди любителей!»

Кроме регаты, одесские яхтсмены участвовали в Чемпионате Европы по парусному спорту.

«ORC European Championship 2021 был стремителен и ярок. Ребята отметили и высокий профессиональный уровень судейства и организацию события. Высокий уровень и профессионализм соперников, с которыми сражались и подружились. Среди любителей наша команда заняла четвёртое место, с равным количеством очков что и их соперники, которые стали третьими. У лодки и её экипажа огромный потенциал для развития, совершенствования, гонок на равных с мэтрами парусного сообщества.

Как пишут в одесской областной федерации парусного спорта, «ждём и гордимся! Ведь только Вы представляли наше государство на Чемпионате Европы. Без чьей-либо финансовой поддержки и помощи. Вы приняли решение и реализовали его. Попутного ветра и лёгкой дороги домой!»

21 мая яхта «Maestro» взяла курс на Мессинский пролив.

Фото: Facebook/Одесская облфедерация парусного спорта

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.