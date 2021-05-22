Кому в Одессе 24 мая отключат свет

24 мая в связи с проведением запланированных и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Балтский: 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 1-й Кипарисный переулок: 2, 4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая 1-й Февральский: 1, 3, 5, 7

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 1-й Флотский: 5, 7, 7а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 1-й Чапаевский: 7, 13а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 1-й Черноморский: 3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32_2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 10-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 13-й Черноморский: 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 2-й Балтский: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 2-й Февральский: 1, 1А, 5, 7, 7а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 2-й Флотский: 3, 4, 8

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 2-й Чапаевский: 1, 3, 6, 7

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 2-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 2-я Пересыпская: 32, 34

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 3-й Балтский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 3-й Кипарисный пер.: 1, 2, 3, 4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая 3-й Флотский: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 3-й Чапаевский: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 3-й Черноморский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 3-я Пересыпская: 19, 21, 23, 25, 27

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 3-я Пересыпская: 5, 7, 11, 13, 13а, 15

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 4-й Балтский: 2, 4, 5, 6, 6_3, 8, 9_11, 10, 11, 12, 14

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 4-й Флотский: 1

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 4-й Чапаевский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 4-й Черноморский: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32_А, 33, 35, 39, 41, 41_А, 43

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 5-а Пересыпская: 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 5-й Балтский: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 5-й Чапаевский: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 5-й Черноморский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 19/10, 19_10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 6-й Балтский: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21_а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 6-й Чапаевский: 2, 6, 8, 8а, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 6-й Черноморский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 6-я Пересыпская: 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12_2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 7-й Балтский: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 7-й Черноморский: 1, 1а, 2, 2,а, 2,б, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 7-я Пересыпская: 6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14_1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта: 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76_78, 76-78, 77, 77_1, 77_5, 77в, 77Д, 77Е, 77к, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 82а, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта 1-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта 2-я Линия: 109, 109_1, 109_2, 109а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта 4-я Линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта 5-я Линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта пер. 1-й: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта пер. 2-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта пер. 3-й: 4, 5, 6, 8, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта пер. 4-й: 2, 4, 6, 8, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта пер. 5-й: 4, 6, 8, 9

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта пер. 6-й: 4, 8, 9, 10, 11

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта пер. 7-й: 5, 6, 7, 8, 9

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта пер. 8-й: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта пер. 9-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8-й Балтский: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8-й Чапаевский: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8-й Черноморский: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25_1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44,б, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 8-я Пересыпская: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 9-й Чапаевский: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая 9-й Черноморский: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Академика Филатова, Малиновский район: 76, 78, 80, 82, 82/2, 84, 86, 88, 92

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

24 мая 17:00

24 мая Балковская, Малиновский р-н: 177, 179, 181, 183

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 17:00

24 мая Балтская дорога: 40, 40а, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 46, 58А, 60, 62, 67

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Баркасный пер.: 1, 1а, 2, 4

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Большевистский пер.: 3, 4, 5, 6, 7, 8_1, 10

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Главная: 1а, 1б, 1, 2, 3а, 3, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Гастелло: 54, 54А, 54б, 56, 56а, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 86а, 86б, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125А, 127, 129, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 143, 143А, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 163а, 165, 167, 167а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Гранатная: 28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

24 мая 19:00

24 мая Гранатная: 28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Дальницкая: 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 40, 42

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 17:00

24 мая Джутовый пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Джутовый пер.: 1, 2, 10А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Долинская: 13, 14, 14а, 17, 17_3, 19, 21, 25, 27, 33, 33_1, 33_4

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Дубовая: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

24 мая 19:00

24 мая Дубовая: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Жевахова: 19, 92, 94

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Жевахова: 4, 4а, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11_1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37_39, 39, 41, 43, 43_1, 45, 45_2, 47, 49, 49_1, 51, 53, 53_2, 53_3, 55, 57, 59, 61, 61а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Жевахова гора: 17

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Жевахова гора: 22, 30, 81

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Жолио Кюри: 52

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 8:00

24 мая 17:30

24 мая Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Кавказский пер.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Каришковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25_27, 26, 27, 28, 29, 30, 30,А, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 58, 60, 1113

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Книжный пер.: 17

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 19:00

24 мая Колоническая улица: 9, 11

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 17:00

24 мая Конструкторский пер.: 1-А, 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Конструкторский пер.: 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Куйбышева ул.: 20, 28, 35

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 19:00

24 мая Локомотивная: 1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Малая Арнаутская ул.: 82, 84

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 19:00

24 мая Марсельская: 4, 10, 14, 16, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 8:00

24 мая 17:30

24 мая Москвина: 6, 8, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Москвина пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 10, 10А, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 43

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Навигационный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Александровский проспект: 34

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 19:00

24 мая Пантелеймоновская улица: 72, 74, 99, 101, 128

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 19:00

24 мая Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Преображенская улица: 94

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 19:00

24 мая Прокатная: 1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Профсоюзная: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

24 мая 19:00

24 мая Профсоюзная: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Пшеничная: 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Радиальный пер.: 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Радиальный пер.: 3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Радостная: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Радостная: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

24 мая 19:00

24 мая Рыночная: 7

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Трудовых резервов: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Туристская: 20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

24 мая 19:00

24 мая Туристская: 20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Хуторская: 95Е

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Центральный Аэропорт: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая Чапаева: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Черноморский 3-й пер.: 31А

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая Щорса: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

24 мая 19:00

24 мая Щорса: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1, 82, 110, 111, 111а, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 118В, 119, 120, 120А, 120б, 120В, 121, 122, 122/2, 122а, 123, 124, 125/1, 125/2, 125/3, 126, 127/1, 128, 128гар, 130

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

24 мая 17:00

24 мая пл. Мичурина: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая пер. Асеева (7-й Чапаевский): 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мая 12:00

24 мая

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