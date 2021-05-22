Через 2 часа после заказа Вы получите новенькие швейцарские часы от TISSOT

Через 2 часа после заказа Вы у себя дома сможете примерить новенькие мужские часы от швейцарского производителя TISSOT.

Для этого достаточно зайти на сайт интернет-магазина с солидной репутацией DEKA.ua.

DEKA — это настоящий магазин настоящих мужских часов отменного швейцарского качества.

Мужские наручные часы Tissot — это консервативная надёжность и сдержанный престиж. Так позиционируется в мире эта марка часов, имеющая более чем полувековую историю. Возникшая в 1853 году в небольшом городке Ле Локль в Швейцарии маленькая мастерская «Шарль Тиссо и сын» стала изготовителем аксессуаров для королевского и российского Императорского двора, а карманные часы Tissot настолько понравились своим качеством и исполнением изысканной публике в России, что в 1866 году компания стала официально поставлять свои изделия вплоть до 1917 года.

В Интернет-магазине DEKA, которому уже более 10 лет, часы Tissot занимают особое место среди 8 тысяч моделей, находящихся в наличии.

Почему именно Tissot?

Вам будет что ответить на этот вопрос, если его зададут друзья или родные.

Ведь, начиная с 1930 года, компания Tissot покоряла почитателей инновационными разработками.

Именно Tissot стали первыми антимагнитными часами, которые вскоре стали эталонными. Именно Tissot обзавелась аксессуаром Navigator со всеми часовыми поясами. Именно в Tissot были первые дизайнерские изделия Automatic Seastar с круглыми прорезями в браслете, что напоминало руль гоночного болида. А хронометр в прозрачном пластиковом корпусе, а наручные часы из гранита, перламутра, дерева, а модели с аналоговым и цифровым циферблатами, управляемыми одной заводной головкой. Наконец, Вы можете сразить вопрошателей информацией о том, что часы фирмы Tissot — T-Touch с тактильным экраном и 6 функциями прославились после выхода на экран культового фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

Есть и много других достоинств у этих часов.

Для своих моделей швейцарский производитель использует только лучшие материалы.

Внешние элементы доступных по цене часов выполняются из нержавеющей стали.

Некоторые серии имеют титановое исполнение.

Гипоаллергенны

Ударопрочные

Малый вес.

Для обеспечения достойного уровня водонепроницаемости многие часы Tissot выполнены с PVD-покрытием. Оно повышает надежность и коррозийную устойчивость, а также способствует разнообразию цветовых исполнений.

Среди наиболее популярных в коллекции бренда семь основных направлений:

Touch Collection — часы Tissot с сенсорным циферблатом, широким опционалом, включающим таймер, секундомер, функцию chronograph и другие.

T-Sport — мужские и женские наручные часы, выполненные в спортивном стиле.

T-Trend — стильные и оригинальные модели для дам, с перламутром, бриллиантами и позолотой в дизайне, а также золотым браслетом или ремешком из натуральной кожи.

T-Classic — серия классических аксессуаров для мужчин и женщин, в которой представлены механические и кварцевые варианты.

Heritage — юбилейная серия, посвящённая 150-летию бренда.

T-Pocket — ультрамодные и экстравагантные карманные аксессуары и часы-подвески.

Luxury Automatic — модели класса люкс с механизмом quartz или сложной механикой, сталью и золотом в дизайне.

Среди истинных поклонников часов Tissot можно назвать чемпионов мира в спорте, политических деятелей, звёзд шоу-бизнеса. Яркими личностями, представляющими марку в разные времена, были Элвис Пресли, Майкл Оуэн, Грейс Келли, Ники Хайден, Нельсон Манделла.

Часы Tissot подчёркивают высокий статус и хороший вкус их обладателя, отличаются эстетичностью, точным ходом, безупречной функциональностью.