Через 2 часа после заказа Вы получите новенькие швейцарские часы от TISSOT

Через 2 часа после заказа Вы у себя дома сможете примерить новенькие мужские часы от швейцарского производителя TISSOT.
Для этого достаточно зайти на сайт интернет-магазина с солидной репутацией DEKA.ua.
DEKA — это настоящий магазин настоящих мужских часов отменного швейцарского качества.
Мужские наручные часы Tissot — это консервативная надёжность и сдержанный престиж. Так позиционируется в мире эта марка часов, имеющая более чем полувековую историю. Возникшая в 1853 году в небольшом городке Ле Локль в Швейцарии маленькая мастерская «Шарль Тиссо и сын» стала изготовителем аксессуаров для королевского и российского Императорского двора, а карманные часы Tissot настолько понравились своим качеством и исполнением изысканной публике в России, что в 1866 году компания стала официально поставлять свои изделия вплоть до 1917 года.
В Интернет-магазине DEKA, которому уже более 10 лет, часы Tissot занимают особое место среди 8 тысяч моделей, находящихся в наличии.
Почему именно Tissot?
Вам будет что ответить на этот вопрос, если его зададут друзья или родные.
Ведь, начиная с 1930 года, компания Tissot покоряла почитателей инновационными разработками.
Именно Tissot стали первыми антимагнитными часами, которые вскоре стали эталонными. Именно Tissot обзавелась аксессуаром Navigator со всеми часовыми поясами. Именно в Tissot были первые дизайнерские изделия Automatic Seastar с круглыми прорезями в браслете, что напоминало руль гоночного болида. А хронометр в прозрачном пластиковом корпусе, а наручные часы из гранита, перламутра, дерева, а модели с аналоговым и цифровым циферблатами, управляемыми одной заводной головкой. Наконец, Вы можете сразить вопрошателей информацией о том, что часы фирмы Tissot — T-Touch с тактильным экраном и 6 функциями прославились после выхода на экран культового фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».
Есть и много других достоинств у этих часов.
- Для своих моделей швейцарский производитель использует только лучшие материалы.
- Внешние элементы доступных по цене часов выполняются из нержавеющей стали.
- Некоторые серии имеют титановое исполнение.
- Гипоаллергенны
- Ударопрочные
- Малый вес.
- Для обеспечения достойного уровня водонепроницаемости многие часы Tissot выполнены с PVD-покрытием. Оно повышает надежность и коррозийную устойчивость, а также способствует разнообразию цветовых исполнений.
Среди наиболее популярных в коллекции бренда семь основных направлений:
- Touch Collection — часы Tissot с сенсорным циферблатом, широким опционалом, включающим таймер, секундомер, функцию chronograph и другие.
- T-Sport — мужские и женские наручные часы, выполненные в спортивном стиле.
- T-Trend — стильные и оригинальные модели для дам, с перламутром, бриллиантами и позолотой в дизайне, а также золотым браслетом или ремешком из натуральной кожи.
- T-Classic — серия классических аксессуаров для мужчин и женщин, в которой представлены механические и кварцевые варианты.
- Heritage — юбилейная серия, посвящённая 150-летию бренда.
- T-Pocket — ультрамодные и экстравагантные карманные аксессуары и часы-подвески.
- Luxury Automatic — модели класса люкс с механизмом quartz или сложной механикой, сталью и золотом в дизайне.
Среди истинных поклонников часов Tissot можно назвать чемпионов мира в спорте, политических деятелей, звёзд шоу-бизнеса. Яркими личностями, представляющими марку в разные времена, были Элвис Пресли, Майкл Оуэн, Грейс Келли, Ники Хайден, Нельсон Манделла.
Часы Tissot подчёркивают высокий статус и хороший вкус их обладателя, отличаются эстетичностью, точным ходом, безупречной функциональностью.