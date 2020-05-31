Канада до ноября запретила круизы, а Швейцария разрешила стриптизы

Канада ещё на четыре месяца отложила начало нынешнего круизного сезона с целью борьбы с распространением COVID-19, зато в Швейцарии облегчили жизнь участникам секс-индустрии.

Как объявил министр транспорта Канады Марк Гарно, сообщает Укринформ, “наше правительство отдано защите канадцев, особенно в эти сложные времена. Именно по этой причине я объявляю об обновлённых правилах для круизных и других пассажирских судов в Канаде. Среди прочего, большим круизным судам будет до 31 октября 2020 года запрещено находиться в канадских водах”, — сказал Гарно.

В Минтранспорте уточнили, что под запрет попадают все круизные суда, способные перевозить и обеспечивать ночлег более 100 человек.

Отмечается также, что в канадские арктические воды не разрешается заплывать более чем 12-местным судам.

По данным министерства транспорта, в прошлом году к побережью Канады пришвартовалось 140 круизных судов из более чем 10 стран. В целом круизная индустрия в течение 2019 года обеспечила Канаде около 2 млн туристов.

В Канаде на утро 31 мая, согласно данным worldometers.info, 90 190 заболевших коронавирусом (14-е место в мире) и 7 073 умерших.

А вот Швейцария в угоду туризму решила снять карантинные ограничения для работников секс-индустрии. Об этом сообщает Bloomberg.



Политики этой страны решили, что секс-работники смогут в ближайшее время вернуться к работе, однако занятия спортом, связанные с тесным физическим контактом — дзюдо, бокс, рукопашный бой и танцы — пока не разрешены в стране из-за пандемии.

Отмечается, что ослабление карантина коснётся 20 тысяч работников секс-индустрии.



Решение швейцарских политиков несколько контрастирует с политическим решением в Нидерландах, где расположен знаменитый квартал «Красных фонарей» в Амстердаме. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что, хотя спортзалы и сауны, скорее всего, откроются с 1 июля, секс-работники не смогут восстановить бизнес вплоть до сентября.

В Швейцарии 30 145 больных COVID-19 (30-е место в мире), а умерло от коронавируса 1 919 человек.

Кстати. На утро 31 мая в мире зарегистрировано 6 161 487 (+127 673 за сутки), умерло 371 016 (+4 126).