За сутки в Украине заболели коронавирусом 468 человек, в т.ч. 5 в Одесской области

На утро 31 мая в Украине подтверждено 23 672 случая COVID-19 (+468 за сутки), из них 9 538 выздоровели, 708 умерли. В Одесской области за истекшие сутки заболели 5 человек, а выздоровели 8.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Отмечается, что всего в Украине исследовано 356 565 образцов методом ПЦР.
В общей сложности, заболели 1 712 детей и 4 542 медика. На амбулаторном лечении 16 407 пациентов, из них 1 430 детей и 3 693 медработника. Всего нуждались в госпитализации 7 265 человек, из них 282 ребёнка и 849 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 278 человек, в том числе один ребёнок и 25 медиков.
Из числа выздоровевших 2 322 медработника и 644 ребёнка. 35 медиков умерли от осложнений COVID-19.
В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 993 (555 выздоровели)
- Волынская обл. — 908 (257 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 942 (265 выздоровели)
- Донецкая обл. — 163 (89 выздоровели)
- Житомирская обл. — 739 (416 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 1189 (405 выздоровели)
- Запорожская обл. — 444 (252 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1402 (818 выздоровели)
- г. Киев — 2985 (648 выздоровели)
- Киевская обл. — 1573 (394 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 511 (400 выздоровели)
- Луганская обл. — 47 (40 выздоровели)
- Львовская обл. — 1669 (409 выздоровели)
- Николаевская обл. — 293 (154 выздоровели)
- Одесская обл. — 888 (216 выздоровели)
- Полтавская обл. — 270 (247 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1713 (871 выздоровел)
- Сумская обл. — 168 (141 выздоровел)
- Тернопольская обл. — 1169 (908 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1066 (360 выздоровели)
- Херсонская обл. — 178 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. — 444 (233 выздоровели)
- Черкасская обл. — 402 (308 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 3349 (928 выздоровели)
- Черниговская обл. — 167 (63 выздоровели).
Таким образом, в первой пятёрке регионов Украины с наибольшим количеством больных коронавирусной инфекцией продолжают оставаться Черновицкая область, г.Киев, Ровенская, Львовская и Киевская области.
Как сообщала Одесса News, в мире на утро 31 мая зарегистрировано 6 161 487 (+127 673 за сутки), умерло 371 016 (+4 126).