За сутки в Украине заболели коронавирусом 468 человек, в т.ч. 5 в Одесской области

На утро 31 мая в Украине подтверждено 23 672 случая COVID-19 (+468 за сутки), из них 9 538 выздоровели, 708 умерли. В Одесской области за истекшие сутки заболели 5 человек, а выздоровели 8.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 356 565 образцов методом ПЦР.

В общей сложности, заболели 1 712 детей и 4 542 медика. На амбулаторном лечении 16 407 пациентов, из них 1 430 детей и 3 693 медработника. Всего нуждались в госпитализации 7 265 человек, из них 282 ребёнка и 849 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 278 человек, в том числе один ребёнок и 25 медиков.

Из числа выздоровевших 2 322 медработника и 644 ребёнка. 35 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 993 (555 выздоровели)

Волынская обл. — 908 (257 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 942 (265 выздоровели)

Донецкая обл. — 163 (89 выздоровели)

Житомирская обл. — 739 (416 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1189 (405 выздоровели)

Запорожская обл. — 444 (252 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1402 (818 выздоровели)

г. Киев — 2985 (648 выздоровели)

(648 выздоровели) Киевская обл. — 1573 (394 выздоровели)

(394 выздоровели) Кировоградская обл. — 511 (400 выздоровели)

Луганская обл. — 47 (40 выздоровели)

Львовская обл. — 1669 (409 выздоровели)

(409 выздоровели) Николаевская обл. — 293 (154 выздоровели)

Одесская обл. — 888 (216 выздоровели)

Полтавская обл. — 270 (247 выздоровели)

Ровенская обл. — 1713 (871 выздоровел)

(871 выздоровел) Сумская обл. — 168 (141 выздоровел)

Тернопольская обл. — 1169 (908 выздоровели)

Харьковская обл. — 1066 (360 выздоровели)

Херсонская обл. — 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. — 444 (233 выздоровели)

Черкасская обл. — 402 (308 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3349 (928 выздоровели)

(928 выздоровели) Черниговская обл. — 167 (63 выздоровели).

Таким образом, в первой пятёрке регионов Украины с наибольшим количеством больных коронавирусной инфекцией продолжают оставаться Черновицкая область, г.Киев, Ровенская, Львовская и Киевская области.

Как сообщала Одесса News, в мире на утро 31 мая зарегистрировано 6 161 487 (+127 673 за сутки), умерло 371 016 (+4 126).