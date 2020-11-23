Принято решение о разворачивании в больницах Одессы дополнительных коек под COVID-19

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19 будут увеличены мощности коечного фонда в больницах Одессы.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Сегодня, 23 ноября, исполнительный комитет Одесского городского совета с целью увеличить коечный фонд для больных коронавирусом принял решение в кратчайшие сроки провести текущий ремонт в нескольких больницах.

В частности, в КНП «Городская больница №8» будет осуществлён текущий ремонт помещений и электрических сетей здания отделения стационара по адресу: г. Одесса, Фонтанская дорога, 110. После ремонта здесь планируется дополнительно развернуть 90 койко-мест, из которых 52 будут обеспечены кислородом.

В КНП «Городская больница №5» планируется провести текущий ремонт помещений здания детского отделения по адресу: г. Одесса, Лидерсовский бульвар, 11, после чего будет развёрнуто 120 коек и все с подключением к кислороду.

46 коек также будут развёрнуты в КНП «Городская клиническая больница №1» после ремонта помещений здания отделения кардиологии по адресу: г. Одесса, ул. Мясоедовская, 32 и 30 коек в КНП «Городская клиническая инфекционная больница» по адресу: г. Одесса, ул. Пастера, 5/7.

Заказчиком, распорядителем средств и ответственным исполнителем работ по текущему ремонту в этих медучреждениях назначено управление капитального строительства Одесского городского совета.

Всего, согласно решению исполкома, в городских больницах будет дополнительно развернуто 286 койко-мест. Также уже проводятся работы, которые позволят развернуть 150 койко-мест для пациентов с COVID-19 в здании городской больницы №5 на ул. Троицкой.

«На сегодняшний день в городских больницах развернуто 708 койко-мест, где проводится лечение пациентов с COVID-19. Планируется развернуть ещё 436 дополнительных койко-мест», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.



Как сообщала Одесса News, по данным на 22 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны лишь 30 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

Фото и видео:»Одесса»