ВОЗ выдала новые рекомендации в отношении защитных масок

Дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски, младшим же рекомендуют надевать маски, когда невозможно соблюдать дистанцию.

Об этом говорится в обновлённых рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, передаёт DW.

Для детей от 6 до 12 лет ношение масок не рекомендуется. Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети могут надевать маски. Речь идёт о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения.

Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно.

При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

До сих пор окончательно не выяснено, насколько дети способствуют распространению коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, дети и подростки до 18 лет составляют от 1 до 7% заражённых коронавирусом, а количество летальных случаев от COVID-19 в пределах этой группы ниже по сравнению с другими возрастными группами.

На утро 25 августа, по сообщению worldometers, в мире больны коронавирусом 23 818 450 человек, умерли 817 090, выздоровели 16 363 179 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших по-прежнему являются США, Бразилия и Индия. Украина находится на 27-ой позиции.

Как сообщала Одесса News, по мнению экспертов ВОЗ, пандемия COVID-10 завершится менее чем через два года.