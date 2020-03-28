В мире Covid-19 заразились за сутки более 65 тысяч человек

Число подтверждённых случаев коронавируса в мире по состоянию на 28 марта составило около 600 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

По состоянию на 8.00 утра 28 марта зафиксировано 597 458 случаев инфицирования коронавирусом.

Количество смертей составило 27 370 (плюс за сутки 3 280), а тех, кто выздоровел — 133 373 человека.

Сейчас среди стран по количеству подтверждённых случаев второй день лидирует США (104 256), затем — Италия (86 498) и Китай (81 394).

По количеству летальных исходов больше всех в Италии (9 134), затем идут Испания (5 138), Китай (3 2925 и Иран (2 378). За ними идёт Франция — 1 995 умерших.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 8:00 28 марта в Украине лабораторно подтверждены 310 случаев COVID-19, в том числе 6 — в одесском регионе.