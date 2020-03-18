Футбольного Евро-2020 в этом году не будет

УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы из-за коронавируса.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

«УЕФА объявил о переносе ЕВРО-2020, своего флагманского турнира для национальных сборных, который планировалось провести в июне-июле этого года. УЕФА ставит во главу угла здоровье всех, кто причастен к футболу, и хочет избежать ненужного давления на общественные службы в странах, принимающих матчи. Перенос позволит доиграть все национальные турниры, приостановленные из-за чрезвычайной ситуации с COVID-19», — говорится в сообщении.

Это решение было принято на видеоконференции 17 марта, в которой приняли участие все 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА. Новые даты проведения чемпионата Европы — с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Отмечается, что целью конференции было выработать чёткий план, как выйти из тупиковой ситуации с большим количеством несыгранных матчей, возникшей из-за распространения вируса по всему континенту.

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал: «Мы управляем спортом, которым живёт и дышит огромное количество людей, подавленное этим невидимым и быстро движущимся противником. Именно в такие моменты футбольное сообщество должно проявить ответственность, единство, солидарность и альтруизм».



«Здоровье болельщиков, персонала и футболистов должно быть нашей главной заботой. Исходя из этого, УЕФА предложил варианты, как безопасно завершить турниры этого сезона, и я горжусь реакцией моих коллег по европейскому футболу. Чувствовался истинный дух сотрудничества. Все понимали, что нужно чем-то пожертвовать, чтобы достичь наилучшего результата».

«Было важно, чтобы УЕФА как руководящий орган европейского футбола возглавил процесс и принёс самую большую жертву. УЕФА заплатит большую цену за перенос ЕВРО-2020, но мы сделаем всё возможное, чтобы не навредить жизненно важному финансированию массового футбола, женского футбола и развитию футбола в наших 55 странах. Цель прежде выгоды — этим принципом мы руководствовались при принятии решения на благо всего европейского футбола», сказал Чеферин.

«Футбол — это мощная и возвышающая общественная сила. Мысль отмечать всеевропейский праздник футбола на пустых стадионах и в безлюдных фан-зонах, когда весь континент сидит дома в изоляции, — безрадостная мысль. Мы не могли согласиться с таким празднованием 60-летия турнира», — подчеркнул президент УЕФА.

Евро-2020 должно было начаться 12 июня. Финальный матч турнира был запланирован на 12 июля. Игры должны были сыграть в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Будапеште, Глазго, Бильбао, Амстердаме.

Сборная Украины попала в группу C. Её соперниками стали национальные команды Нидерландов и Австрии. Четвёртый участник квартета должен был определиться после стыковых матчей отбора.

Как сообщала Одесса News, всё большее количество стран по миру закрывают свои границы.