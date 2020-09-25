В Одессе за сутки умерли 3 человека от коронавируса, 96 заболели

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 25 сентября в Одессе зафиксированы 5 136 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 96 новых случаев заболевания.

По данным на 25 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 215 пациентов с COVID-19. Из них 165 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 50 пациентов — в тяжёлом состоянии. Ещё четверо детей с COVID-19 находятся на лечении в детской городской клинической больнице №3.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 11 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей — мальчик (4 года) и девочка (16 лет) находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 84 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 2 148 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 913 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено у 160 человек, в том числе 4-х детей и 10 медработников.