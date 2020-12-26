Путин и Лукашенко отказались вакцинироваться от COVID, а Зеленский?

Президенты Беларуси, России и Украины выразили своё мнение по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин заявил, что ещё не сделал прививку от коронавируса, поскольку людям его возраста она пока недоступна (главе российского государства 68 лет, — ред.). По его словам, он сделает это, как только будет возможность. Сейчас прививку могут сделать люди в возрасте 18–60 лет.

«Специалисты говорят о том, что вакцины предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне»,— отметил президент. «Вакцина до таких, как я, пока не добралась»,— сказал он.

«Пока этой вакцины не поставил, но сделаю, как только это станет возможным»,— сказал Владимир Путин.

При этом он выступил в поддержку массовой вакцинации. По словам президента, российская вакцина эффективна. «Массовая вакцинация — именно она должна создать популяционный иммунитет»,— сказал Владимир Путин.

В начале декабря президент поручил подготовить необходимую техническую базу и персонал для начала масштабной вакцинации против COVID-19. 15 декабря вакцинация началась во всех регионах России. Минздрав внес вакцину от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.



Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет делать прививку от коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

«Я вакцинироваться не буду», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом больницы, добавив, что относится к категории скептиков, которые считают, что при нормальном образе жизни человек имеет в принципе достаточный иммунитет для противостояния многим заболеваниям. Однако для тех, кто хочет защитить себя вакциной, такая возможность будет предоставлена. «Вакцинация будет. Захотите — вакцинируйтесь, не захотите — никого заставлять не будем. Решайте сами», — заявил белорусский президент.

В то же время весной, напомнил он, в Беларуси планируется привить 1,2 млн человек. «Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это», — добавил Лукашенко.

Кстати, Беларусь стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины Спутник-V». Кроме неё, в республике планируется использовать вакцины пяти-шести производителей.



Президент Владимир Зеленский заверил, что лично будет вакцинироваться, причём, за свой счёт, о чём он заявил в интервью изданию «Фокус».

«Я ничего бесплатно как Президент не беру. Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всём мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения — это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счёт», — сказал Зеленский.

По его словам, в Украине не будет блокироваться платная вакцинация, нужно открывать рынок. В то же время Президент напомнил, что на 8 млн доз у нас должна быть бесплатная вакцина COVAX.

«Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тысяч доз. Но нам придётся очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться», — рассказал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук предупредил власти, что предпримет всё возможное, чтобы заставить их после получения противокоронавирусной вакцины проводить вакцинирование жителей Украины бесплатно.