COVID-19 в Одесской области: 267 новых больных за сутки, 8 умерших

За прошедшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 267 человек, в том числе у 26-и детей и 7-и медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 19 343 (11 460 женщин, 7 883 мужчины), в том числе:

дети — 1 301 (г. Одесса — 465, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 78, Черноморск — 28, Теплодар — 7, Южный — 16, Ананьевский — 11, районы Арцизский — 19, Балтский — 9, Березовский — 48, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 98, Болградский — 82, Великомихайловский — 13, Захаровский — 1, Ивановский — 23, Измаильский — 31, Килийский — 16, Кодымский — 9, Лиманский — 45, Любашевский — 9, Николаевский — 4, Овидиопольский — 80, Окнянский — 2, Подольский — 57, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 7, Саратский — 41, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 20)

— 1 301 (г. Одесса — 465, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 78, Черноморск — 28, Теплодар — 7, Южный — 16, Ананьевский — 11, районы Арцизский — 19, Балтский — 9, Березовский — 48, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 98, Болградский — 82, Великомихайловский — 13, Захаровский — 1, Ивановский — 23, Измаильский — 31, Килийский — 16, Кодымский — 9, Лиманский — 45, Любашевский — 9, Николаевский — 4, Овидиопольский — 80, Окнянский — 2, Подольский — 57, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 7, Саратский — 41, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 20) медработники — 1 087 (Одесса — 398, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 60, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 4, районы Ананьевский — 22, Арцизский — 27, Балтский — 31, Березовский — 25, Белгород-Днестровский — 14, Беляевский — 51, Болградский — 70, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 15, Измаильский — 23, Килийский — 26, Кодымский — 4, Лиманский — 37, Любашевский — 5, Николаевский — 1, Овидиопольский — 31, Окнянский — 2, Подольский — 101, Ренийский — 2, Раздельнянский — 8, Савранский — 6, Саратский — 22, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 40, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 296 человек. Умерших за сутки 8.

Выздоровевших всего 7 838 пациентов.(+109 за сутки)

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 20 октября:

Одесса — 8 067 (дети — 465, медработники — 398)

— 8 067 (дети — 465, медработники — 398) г.Белгород-Днестровский — 360 (дети — 28, медработники — 27);

Измаил — 1 136 (дети — 78, медработники — 60);

— 1 136 (дети — 78, медработники — 60); Черноморск — 505 (дети — 28, медработники — 12);

Теплодар — 90 (дети — 7, медработники — 1);

Южный — 225 (дети — 16, медработники — 4);

Ананьевский — 152 (дети — 11, медработники — 22);

Арцизский — 322 (дети — 19, медработники — 27);

Балтский — 329 (дети — 9, медработники — 31);

Березовский — 444 (дети — 48, медработники — 25);

Б.-Днестровский район — 263 (дети — 15, медработники -14)

Беляевский — 1 046 (дети — 98, медработники — 51)

Болградский район — 1 148 (дети — 82, медработники — 70)

— 1 148 (дети — 82, медработники — 70) В.Михайловский — 100 (дети — 13, медработники — 4);

Захаровский — 50 (дети — 1, медработники — 1);

Ивановский — 262 (дети — 23, медработники — 15);

Измаильский — 471 (дети — 31, медработники — 23)

Килийский — 165 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 107 (дети — 9, медработники — 4);

Лиманский — 589 (дети — 45, медработники — 37);

Любашевский — 121 (дети — 9, медработники — 5);

Николаевский — 64 (дети — 4, медработники — 1);

Овидиопольский — 983 (дети — 80, медработники — 31);

Окнянский — 65 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 810 (дети — 57, медработники — 101);

Ренийский — 61 (дети — 2, медработники — 2);

Раздельнянский — 205 (дети — 13, медработники — 8);

Савранский — 130 (дети — 7, медработники — 6);

Саратский — 373 (дети — 41, медработники — 22);

Тарутинский — 312 (дети — 24, медработники — 15);

Татарбунарский — 332 (дети — 20, медработники — 40)

Ширяевский — 56 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 было подтверждено у 349 человек.