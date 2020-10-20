В Одессе за сутки стало на 39 человек больше больных COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 20 октября в Одессе зарегистрированы 8 067 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 39 новых случаев заболевания.

По данным на 20 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 162 пациента с COVID-19, из них 87 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 75 пациентов, из них 71 человек не нуждается в искусственной вентиляции лёгких, четыре пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 27 человек с подозрением на COVID-19.

20 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 44 человека — в ГКБ №10, 12 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — девочка находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 33 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 4 842 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 095 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено у 267 человек, в том числе у 26-и детей и 7-и медработников. Умерших за сутки — 8.