Пока в Украине ищут вакцину, от COVID за сутки умерло ещё 186 человек

Президент Украины Владимир Зеленский переложил ответственность за эпидемическую ситуацию в стране с себя и правительства на одного министра здравоохранения.

Как сказал Зеленский в своём интервью изданию «Фокус», вакцинация населения от COVID-19 станет самым сложным вызовом для министра Степанова, поскольку Украина не входит в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину.

«И вот тут оказывается — министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, и так всё будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать всё, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка», — подчеркнул Глава государства.

Пока Зеленский ищет виноватых в том, почему Украина сама не производит вакцину и почему ей негде её найти в других государствах, за истекшие сутки умерли ещё 186 человек.

«11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребёнка и 388 медработников«, — подсчитали в Минздраве и дали для озвучки Макиму Степанову в Facebook.



Также за прошедшие сутки госпитализировано 2 739 человек; выздоровели — 15 337 человек; протестировано — 58 874 (в том числе методом ПЦР — 37 873, методом ИФА — 21 001).

Как отметил Степанов, за всё время пандемии в Украине заболели 1 012 167 человек; выздоровело — 646 772 человека; летальных случаев — 17 581; проведено ПЦР-тестов — 542 8825.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 106 078 случаев;

— 106 078 случаев; Винницкая область — 21 698 случаев;

Волынская область — 32 149 случаев;

Днепропетровская область — 55 680 случаев;

Донецкая область — 34 225 случаев;

Житомирская область — 37 848 случаев;

Закарпатская область — 27 650 случаев;

Запорожская область — 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область — 42 611 случаев;

Киевская область — 56 374 случая;

Кировоградская область — 8149 случаев;

Луганская область — 9725 случаев;

Львовская область — 58 875 случаев;

Николаевская область — 28 805 случаев;

Одесская область — 67 934 случая;

— 67 934 случая; Полтавская область — 33 997 случаев;

Ривненская область — 39 979 случаев;

Сумская область — 39 490 случаев;

Тернопольская область — 33 175 случаев;

Харьковская область — 67 417 случаев;

— 67 417 случаев; Херсонская область — 16 679 случаев;

Хмельницкая область — 38 004 случая;

Черкасская область — 36 947 случаев;

Черновицкая область — 39 143 случая;

Черниговская область — 28 730 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине заболели коронавирусом 11 490 человек, в том числе 488 детей, 445 медработников, умерли 223 пациента