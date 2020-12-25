25 декабря Одесса отмечает Рождество по западному обряду

Почти весь христианский мир, а это более миллиарда человек празднует сегодня Рождество Христово.

Отмечают этот один из главных христианских праздников и одесские римо-католики, часть православных и представители большинства протестантских деноминаций.

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий вчера, 24 декабря, накануне Рождества, в своём рождественском приветствии написал: «В Одесской области в этот день многие семьи собираются, чтобы провести Сочельник и встретить первую звезду. Этот праздник, знаменующий светлые помыслы, благие намерения и благодать в каждой семье. Украина — уникальная в своей веротерпимости и уважении к религиозным чувствам, а Одесская область — регион, где мирно сосуществуют различные религиозные конфессии и верования. Поэтому, счастливого праздника всем, кто отмечает Рождество по григорианскому календарю. Пусть в этот вечер все проблемы забудутся и запылает свеча согласия и единения. Пусть свет первой Рождественской звезды согреет теплом каждую семью. Верю, что в эти праздничные предновогодние дни наши сердца будут полны чистыми мыслями и надеждой. Желаю каждой семье сил на благородные дела, согласия и любви, уюта и добра, а в нашей стране — мира и стабильности»

Сегодня в храмах соответствующих конфессий и возле них установлены вертепы и проходят праздничные мессы.

Первая праздничная месса в одесском римо-католическом кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии, что на Екатерининской, начнётся в 9 утра. Она традиционно пройдёт на русском, польском и украинском языках. После мессы прихожане причастятся.

Одесские немцы, а их, по данным переписи 2001 г.ода, в области проживает 3 778, а в Одессе — 943.преимущественно лютеране. Накануне вечером, 24 декабря, члены общины собирались в церкви, где священник произнёс проповедь, а сегодня они соберутся в кафедральном соборе Святого Павла Немецкой евангелическо-лютеранской церкви на Новосельского. Возле кирхи пройдёт рождественская ярмарка, где можно отведать жаренных на углях колбасок и глинтвейна.

Члены организации «Немецкая молодёжь в Одесском регионе» накануне праздника осуществили тематический проект «Рождественский штоллен» (национальное немецкое рождественское блюд, — ред.), провели мастер-класс по его приготовлению.

Редакция Одесса News поздравляет с Рождеством Христовым по западному обряду и желает, чтобы в новом году было больше поводов для улыбок, счастья и уверенности в будущем.