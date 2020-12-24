Впереди три выходных дня — 25-27 декабря — как их лучше провести в Одессе

25-27 декабря, в преддверии строгих карантинных ограничений, есть возможность в полном объёме насладиться тем, что предлагают одесситам и гостям города учреждения культуры и искусства.

Выбор, как всегда, за Вами.

Вечерняя Одесса приглашает на прогулки по вечерней Одессе, к ёлке на Думской площади, покататься на новогодней карусели возле памятника Дюку де Ришелье. В Летнем театре работает резиденция Святого Николая, на Греческой — ледовый каток, а на Приморском бульваре – город лакомств.

25 и 26 декабря в Доме Клоунов покажут очередные спектакли: 25 декабря спектакль Б.Барского «Дикарь», 26 декабря — спектакль Театра «Маски» «Дон Жyан». Начало в 19.00.

До 31 января в выставочном пространстве #Ragtime2.0 Музея западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) работает групповой проект «Право на ню». Все работы предоставлены украинским коллекционером, пожелавшим сохранить анонимность. В проекте участвуют 27 художников со всей Украины, представившие около 60 работ в избранном жанре.

26 и 27 декабря на территории Одесской киностудии семейный новогодний Фестиваль «Made in Odessa Fest». Здесь подготовлены фотозоны, бесплатный кинотеатр, флешмоб Санта Клаусов, рождественская музыка и шоу программы, фуд-корт и детская зона. Начало фестиваля в 14 часов. Цена билетов от 180 до 300 гривен.

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С 25 декабря по 10 января «Рождественское чудо» — новогоднее шоу, которое подготовили для взрослых и детишек в одесском дельфинарии «Немо». Цена билетов от 300 гривен. Начало в 12:00.

26 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета концерт оперных и симфонических произведений Украины «Наследие.UA». Приходите к 18:30.

26 и 27 декабря, в Одесском Русском драматическом театре спектакль «Игра королей». XII век. Англия. Король Генри II должен назвать имя наследника престола. Празднование Рождества превращается в заговор. Угрозы, подкупы, предательства и признания в любви сменяют друг друга в напряжённом и стремительном течении сюжета ироничной драмы. Все члены королевской семьи упрямы и амбициозны, но, как бы это не звучало странно, они любят друг друга, хотя боятся в этом признаться. Слабость не для королей. Приходите с билетами к 19 часам. Цена билетов от 60 до 200 гривен.

До конца декабря творческое пространство «Диалоги» (Соборная площадь, 2) представляет выставку Юли Катан «Культ Несовершенства». На ней собрана графика из серии «Лица глаголов» («Тосковать», «Доверять», «Вспоминать» и так далее), из серии «Звуки музыки», а также многонаселённые листы с фантастическими сюжетами.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, ТАЙМЕР, Думская