В Одесском порту чуть не затонуло несамоходное судно

24 декабря в Одесском порту успешно проведена морская операция по спасению несамоходного судна «МБ-2».

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

Отмечается, что экипаж морского буксира «Бриз-1», который сопровождал баржу «МБ-2», около четырёх часов утра 24 декабря передал в Одесский порт информацию о поступлении забортной воды в одно из помещений баржи.

Баржу «МБ-2» отбуксировали в Одесский порт и успешно ошвартовали около 22-го причала правым бортом для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и устранения водотечи. В операции участвовали портовые буксиры «Гранит» и «Ударник», буксир «Сапфир» и катер SAR-02 КП «МПРС».

Начальник Одесского филиала АМПУ Руслан Сахаутдинов выразил всем специалистам и компаниям, принимавшим участие в морской операции, благодарность за чёткие, быстрые и грамотные действия в чрезвычайной ситуации.

как сообщала Одесса News, Госэкоинспекция Украины продолжает настаивать на загрязнении акватории в Черноморске Одесской области, которое вызвано разливом нефти из судна «Аметист».