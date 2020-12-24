130 тысяч гривен бюджетных денег удалось присвоить простой кассирше подольского банка

Прокуроры Котовской местной прокуратуры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении 27-летней работницы государственного банковского учреждения, обвиняемой в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, контролёр-кассир одного из государственных банков в течение 2017-2018 годов присваивала средства банка, находившиеся в её ведении в кассовом аппарате. Таким образом, женщина завладела государственными средствами на сумму более 130 тыс гривен.

«Следствию удалось задокументировать и доказать каждый из эпизодов преступления. Подозреваемая полностью признала свою вину и возместила причинённый банку ущерб», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Подольского отдела полиции.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года одесские полицейские объявили 25-летнему бывшему начальнику почтового отделения о подозрении в завладении деньгами учреждения и подделке служебных документов.