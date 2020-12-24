В Одессе проходит очередная сессия областного совета

24 декабря председатель Одесского областного совета Григорий Диденко открыл пленарное заседание третьей сессии областного совета VIII созыва.

Об этом сообщает наш корреспондент.

Депутаты почтили минутой молчания память почётного гражданина Одесской области Михаила Козырева, который большую часть своей жизни посвятил службе в органах местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Далее депутаты приступили к обсуждению вопросов повестки дня по социально-экономическому и культурному развитию Одесской области, социальной поддержке и охране здоровья населения, областному бюджету на 2021.

Депутатский корпус проголосовал за кандидатуры заместителей главы Одесского областного совета. Ими стали Александр Урбанский (фракция «За будущее») и Вадим Шкаровский (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»). За Шкаровского проголосовали 64 депутата. 13 были против. За ли Вадима Шкаровского. За Урбанского проголосовали 75, против — 4.

Были также утверждены персональный состав и председатели постоянных комиссий. Сейчас их насчитывается 15.

Депутаты поддержали Программу социально-экономического и культурного развития Одесской области на следующий год. Главная цель документа — недопущение снижения уровня жизни и обеспечение социальных потребностей жителей региона на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Также утверждена областная комплексная программа социальной поддержки населения на 2021-2023 годы «Социальная защита населения в Одесской области». Предусмотренные программой меры должны способствовать интеграции лиц с инвалидностью, а также обеспечению доступности объектов областного подчинения, оздоровлению отдельных категорий населения, в частности детей, обеспечении материальной поддержки граждан льготных категорий.

Поддержку в сессионном зале также получила новая областная целевая программа «Здоровье Одесщины на 2021-2023 годы». Документом предусмотрено приобретение медицинского оборудования, медикаментов и улучшение материально-технического состояния стационарных отделений ЦРБ, психиатрических больниц, выездной консультативной службы паллиативной помощи, проведение выездных медицинских осмотров «Мобильная поликлиника». В перечень мероприятий программы включены обеспечение больных препаратами для лечения онкогематологической патологии, гемофилии и болезни Виллебранда, обеспечение медикаментами и изделиями медицинского назначения больных с почечной недостаточностью методом гемодиализа. Особое внимание будет уделяться применению современных высокотехнологичных методов лечения для оказания медицинской помощи онкологического профиля.

Облсовет принял бюджет на 2021 год. За проголосовали 76 депутатов, против — 0, воздержались — 0. Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий сказал, что «мы нашли иммунитет против вируса — вируса амбиций и за всё дружно проголосовали».

Общий фонд бюджете составляет 4,8 млрд грн. Основной подход, применённый при его формировании, прежде всего, — рациональное использование бюджетных средств, повышение эффективности расходов и концентрация их на приоритетных направлениях. При этом ключевой задачей бюджетной политики будет оставаться обеспечение экономической стабильности, устойчивости, сбалансированности и обеспечения децентрализации бюджетной системы.

Как сообщала Одесса News, 24 декабря открылась очередная сессия Одесского городского совета.

Фото: Одесский облсовет