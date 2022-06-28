Не долго музыка играла — в Одессе чиновника уволили через 3 дня после назначения

Наблюдательный совет Агентства регионального развития Одесской области, возглавляемый главой областной военной администрации, решил отменить распоряжение о назначении на должность директора учреждения Виталия Денисова, принятое 24 июня.

Об этом сообщил в Теlegram глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, передаёт Одесса News.

«Сегодня состоялось заседание наблюдательного совета учреждения «Агентство регионального развития Одесской области», на котором принято решение об отмене решения о назначении на должность директора учреждения «Агентство регионального развития Одесской области» Виталия Денисова», — отметил Марченко.

О назначении на эту должность бывшего чиновника Одесского горсовета Виталия Денисова сообщил 24 июня в Facebook председатель Одесского областного совета Григорий Диденко.

По его словам, с началом полномасштабной войны деятельность АРР была интегрирована в Координационный гуманитарный штаб Одесской области, в работе которого Денисов «хорошо проявил себя».

Однако решение о новом назначении вызвало волну возмущения среди пользователей соцсетей, в частности, учитывая его работу в департаменте экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и в департаменте экологии и рекреационных зон Одесского горсовета.

За период его руководства (2018-2019 гг) должностные лица департамента были уличены в растратах бюджетных средств во время ремонта пляжа для людей с инвалидностью на 11-й станции Фонтана. Чиновникам экологического ведомства при мэрии и бизнесменам частной фирмы «Подводные профессионалы» удалось присвоить 5,9 млн грн. При этом стройфирма затягивала процесс реконструкции, в итоге выполнила лишь часть заявленных в договоре работ. По факту хищения открыто уголовное производство.

Набсовет учреждения «Агентство регионального развития Одесской области» объявил конкурс на замещение вакантной должности директора агентства в июле 2021 года.

ОГА и облсовет инициировали создание совместного учреждения – «Агентства регионального развития Одесской области» в декабре 2016 года.

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