Начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области оставил свой пост

Начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалка оставил свой пост.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook.

Отмечается, что Дмитрий Рыбалка добровольно вступил в ряды Вооружённых сил Украины.

Дмитрий Рыбалка возглавлял Службу с декабря 2019 года. За это время удалось успешно воплотить программу Президента Украины «Большое строительство» на дорогах Одесской области, восстановить более 400 километров дорог и завершить капитальный ремонт самого известного долгостроя – мост через Хаджибейский лиман на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса.

Также подчёркивается, что за период правления Дмитрия Рыбалки восстановлены важнейшие курортные дороги Т-16-10 Приморское – Жёлтый Яр – Татарбунары с подъездом к пгт. Сергеевка и Т-16-47 Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжейка; восстановлена ​​самая длинная дорога на севере Одесщины Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Великая Михайловка /М-16/; удалось восстановить крайне разрушенную пограничную дорогу Т-16-44 КПП «Лесное» — КПП «Малоярославец Первый» от КПП «Малоярославец-Первый» до пгт. Тарутино; начато строительство цементобетонной дороги в Одесский морской торговый порт, приостановленное из-за войны; начат проект «Большой и Малый велокруги Одесщины»; подготовлена ​​проектная документация для ремонта и реконструкции дороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск с расширением её до 4-х полос движения.

Воплощались и другие автодорожные проекты под руководством этого руководителя.

«Коллектив Службы автомобильных дорог в Одесской области гордится совместной работой с Дмитрием Рыбалкой и его решением стать на защиту нашего государства в это затруднительное время. Мы верим в нашу победу!», — говорится в сообщении.

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