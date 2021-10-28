Продолжается строительство новой дороги в Одесский порт

В Одессе продолжается строительство новой дороги в порт.

Как сообщает USM со ссылкой на «Укравтодор», Служба автомобильных дорог в Одесской области приступила к возведению буровых столбов для новой эстакады. Согласно плану, её присоединят к уже существующей эстакаде АМПУ.

Отмечается, что в ходе строительных работ укреплено основание дороги с помощью 147 088 м3 геотекстиля и 150 тысяч тонн песка.

Новая дорога в Одесский порт будет выполнена из цементобетона, а её протяжённость составит 5,3 км. В рамках проекта планируется строительство двух WIM площадок, а также отстойника для грузового транспорта, рассчитанного на 300 автомобилей.

Также отмечается, что новая подъездная дорога в Одесский морской порт должна соединить территорию порта и трассу М-28 Одесса—Южный. Будущая дорога по всей протяжённости проходит в сложных гидрогеологических условиях и требует замены почв подошвы земляного полотна на глубину два метра. Дорога будет иметь две полосы движения с расширением до шести полос при въезде на контрольно-пропускной пункт. В этом же месте будет начинаться таможенная зона. Дополнительно установят две площадки для взвешивания автомобилей в движении (WIM). Проект финансируется за счёт государственного бюджета и кредитных средств. Заказчиком строительства является Укравтодор, а подрядчиком — ООО «Ростдорстрой».

Как сообщала Одесса News, прокладка новой дороги к Одесскому морскому порту осуществляется по президентской программе «Большое строительство».



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