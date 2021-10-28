В Кишинёве открыли памятник в честь 80-летия вторжения союзников Гитлера в Бессарабию

В Кишинёве открыли памятник в честь 80-летия вторжения румынско-немецких фашистских оккупантов на территорию СССР в 1941 году.

Об этом сообщает «Спутник Молдова».

«В центре Кишинёва в парке «Валя Морилор» открыли памятник солдатам румынской армии, которые воевали на стороне нацистской Германии. ️На памятнике, открытом с воинскими почестями, военным оркестром и представителями посольства Румынии, надпись: «К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины армией Румынии. ️То есть — в честь вторжения румынско-немецких фашистских оккупантов на территорию СССР в 1941 году», — говорится в сообщении.

Подчёркивается тот нюанс, что памятник на этом месте изначально был установлен в 1937 году, к 20-летию боёв у Мэрэшть и Мэрэшэшть, где во времена Первой мировой вместе сражались русские и румынские армии.

Памятник-родник реконструировали при поддержке Генерального секретариата правительства Румынии.

Никакой реакции официальных лиц на новую достопримечательность не последовало.

В посольстве России в Молдове обновлённый мемориал назвали «памятником нацистским преступникам режима Антонеску».

Как сообщала Одесса News, накануне Дня освобождения Украины от нацистов во Львове по решению исполкома местного горсовета начался демонтаж копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле».

Фото: Спутник Молдова

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