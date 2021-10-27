Во Львове демонтируют орден Отечественной войны на военном мемориале

Накануне Дня освобождения Украины от фашизма во Львове по решению исполкома местного горсовета начался демонтаж копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле».

Об этом сообщил Укринформу общественный деятель, представитель движения «Общество будущего» Антон Петровский.

«Инициатива по демонтажу этой советской звезды была перманентной ещё с начала независимости Украины. Но она носила совершенно не системный характер и она соответственно не имела своего логического продолжения. Мы в начале года начали инициировать демонтаж сначала в медийном поле, затем в апреле написали обращение в городской совет и нам ответили из управления охраны исторической среды о том, что данный объект будет по решению исполкома идти под демонтаж. И вот исполком 8 октября принял такое решение, которое сегодня исполняется», — рассказал Петровский.

Ранее по этому поводу МИД РФ обращался в МИД Украины с «решительным осуждением» решения львовских властей и требованием выполнения международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

«К счастью, — сказал Петровский, — в данном случае городской совет отреагировал адекватно и не принял во внимание замечания и обращения РФ. Это их символика и признак их присутствия во Львове. И когда происходит демонтаж таких вещей это фактически происходит процесс не только декоммунизации, но и дерусификации, ведь они себя считают наследниками Советского Союза и присваивают себе победу во Второй мировой войне. И когда мы демонтируем это, — то избавляемся маркеров Москвы на нашей территории, что для них является очень болезненным».

Отмечается, что металлический орден с надписью «Отечественная война», который установили в 70-х годах прошлого века, планируют передать в экспозицию музея «Территория Террора».

Как сообщала Одесса News, исполком Львовского горсовета 22 октября отказался выполнять сентябрьское решение Верховного Суда Украины о передаче останков Героя Советского Союза Николая Кузнецова его племяннице, гражданке Российской Федерации Маргарите Брюхановой.

Фото: Антон Петровский

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