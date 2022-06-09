Дерусификацией памятников в Украине будет заниматься спецсовет при Минкульте

В Украине начался активный процесс очистки общественного пространства от монументов и других объектов, призванных закреплять в Украине российские пропагандистские нарративы.

Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, будет создан специальный совещательный Совет при министерстве, который будет заниматься вопросами законного демонтажа памятников.

Наиболее противоречивым в этом контексте является монументальное искусство. Ведь некоторые памятники и скульптуры имеют советскую или российскую составляющую и одновременно являются произведениями искусства. В соответствии с законодательством существуют разные процедуры демонтажа и обращения с ними. Такие вопросы должны быть согласованы с местными властями и обществом.



Дерусификация, декоммунизация и деколонизация – это важные процессы в истории современной Украины после полномасштабного вторжения России. «Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и далее координировать его с Советом», — говорится в информации.

Как сообщала Одесса News, в июне ряд общественных организаций Одесской области призвали начальника областной военной администрации Максима Марченко демонтировать и передать на музейное хранение памятники Екатерине ІІ и Александру Суворову.

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