Демонтированный барельеф Жукова сдали в музей командования «Юг»

Одесский памятный знак в честь великого полководца Георгия Жукова, незаконно демонтированный со здания на ул. Канатной возле Куликова поля, в настоящее время находится на хранении в музее военно-оперативного командования «Юг».

Об этом сообщает ТАЙМЕР, ссылаясь на промэрскую фракцию «Доверяй делам» Одесского горсовета, представитель которой глава депутатской комиссии по ЖКХ Александр Иваницкий и занимался транспортировкой барельефа.

«Хотелось бы в первую очередь успокоить тех одесситов, которых этот вопрос волновал: бюст маршала Жукова перемещён в одесский военно–исторический музей — под охрану. Находится на ответственном хранении. Сегодня он является собственностью министерства обороны, поэтому они вправе им распоряжаться как материальной ценностью», — сообщил депутат журналистам, предположив, что выяснять правомочность демонтажа барельефа должны теперь историки и чиновники.

«Мы не рассчитывали, что он настолько будет тяжёлым, будем говорить так, и достаточно сложно готовились к процессу перевозки. И вот сегодня собрались с силами, и бюст был перевезён… Задача была — сохранить бюст для потомков… Нам надо его сохранить как исторический факт: насколько я знаю, он был дорог большому количеству одесситов и не только», — также поведал Иваницкий.

Иваницкий подтвердил планы закрыть пустующее ныне место на Канатной памятным знаком погибшим «атошникам».

Отмечается, что депутат выступил за то, чтобы жителям всех украинских городов дали возможность самим при помощи местных референдумов решать, каким памятникам быть в их населённых пунктах.

Как сообщала Одесса News, 31 октября группа праворадикалов снесла барельеф Жукова со здания на ул. Канатной. Позже выяснилось, что на такой акт вандализма дал добро квартирно–эксплуатационный отдел Минобороны. В мэрии и облгосадминистрации Одессы назвали всё случившееся незаконным и самовольным.

Фото: Александр Иваницкий