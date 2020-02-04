В Одессе демонтировали последний барельеф Маршала Жукова

Активисты патриотических организаций Одессы демонтировали сегодня, 4 февраля, барельеф маршала Жукова с университетского общежития на ул. Новосельского.

Представители Украинского института национальной памяти (УИНП) уверяют, что при этом не было нарушений законности, сообщает Южное отделение УИНП на своей странице в Facebook.

«Сегодня днём демонтирован со здания общежития №2 Одесского национального университета имени Мечникова (Новосельского, 64) последний в городе барельеф маршалу Советского Союза Георгию Жукову», — говорится в сообщении.



Отмечается, что «представители УИНП на месте показали общественности и полиции, что работы по демонтажу выполнены полностью в правовом поле, поскольку барельефы, памятные знаки, связанные с деятелями Коммунистической партии Советского Союза, а этим критериям соответствует фигура Жукова, подлежат обязательному демонтажу».

В течение предыдущих пяти лет общественные активисты неоднократно обращались в органы местного самоуправления с требованиями выполнить требования закона о декоммунизации, однако безрезультатно.

Администрация университета им. Мечникова позволила работы, поскольку барельеф на балансе этого дома не находился, хотя сам дом находится на университетском балансе.

В УИНП напомнили, что Конституционный Суд Украины признал конституционным Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», и за его нарушение виновные могут понести в том числе уголовную ответственность.

Как сообщала Одесса News, в конце октября gрошлого года был также демонтирован барельеф Жукову на здании военкомата на углу улиц Канатной и Пироговской. На его месте планируют установить мемориальную доску с именами одесситов, отдавших жизнь за суверенитет Украины в боях на Донбассе.

Фото: Facebook