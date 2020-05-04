Не перевелись ещё в Одесской области советские патриоты

Житель села Бецилово Раздельнянского района Одесской области вывесил на своём доме советский флаг.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Одесской области, открывшее производство по факту использования запрещённой символики.

«Первого мая 52-летний житель одного из сёл района вывесил на крыше дома красный флаг с запрещённой украинским законодательством коммунистической символикой. Полицейским объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские изъяли у правонарушителя флаг, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

По закону такие действия наказываются ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года в пункте пропуска «Кучурган» на территории Одесской области пограничники остановили гражданина Молдовы, пытавшегося въехать в Украину на автомобиле с номерными знаками и символикой СССР.