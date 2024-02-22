Полиция задержала супругов из Одессы за распространение запрещённой символики

Одесские полицейские разоблачили гражданских супругов в распространении символики коммунистического тоталитарного режима.

Правонарушителям уже выдвинули обвинения и отправили их на скамью подсудимых, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что следователи отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 установили, что мужчина и женщина осуществляли свою противоправную деятельность в одной из социальных сетей, распространяя посты с изображениями символов коммунистической идеологии.

В ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли у супругов мобильные телефоны с такими публикациями, которые направили на искусствоведческую экспертизу, и экспертными выводами было подтверждено, что в публикациях есть изображения символики коммунистического тоталитарного режима.

«Собрав достаточное количество доказательств в совершении уголовного правонарушения, мы под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы выдвинули фигурантам обвинения по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идёт о распространении символики коммунистического тоталитарного режима. Согласно её санкции, подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование мы завершили и обвинительные акты направили в суд», – рассказала следователь территориального подразделения полиции Ксения Устющева.

Одесса News информировала об уголовном производстве на двух жителей Одесской области, поддерживавших действия врага в социальной сети «Одноклассники».

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