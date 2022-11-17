Из Херсона выметают «русский мир»

На деоккупированных территориях юга Украины возобновляют работу украинские спасатели, полиция. Они убирают остатки «русского мира» и возвращают в украинские населённые пункты порядок.

В Херсоне, по словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, необходимо обследовать каждое административное здание, объекты инфраструктуры, чтобы можно было восстановить нормальную жизнедеятельность города. Круглосуточно улицы Херсона патрулируют наряды полиции.

С чем приходится иметь дело после того, как здесь «хозяйничали» российские захватчики, Укринформ проиллюстрировал фотоснимками.

По дороге из Николаева (куда уже ходят поезда) в Херсон – сожжённые авто, разрушенные мосты, мины на обочинах.

Особенно много работы у взрывотехников. На данный момент в Херсоне и в окрестностях областного центра разминировали 50 квадратных километров территории. В области работают 10 групп взрывотехников, а к концу недели их количество планируется увеличить до 25. В общей сложности, как сообщил глава ГСЧС Сергей Крук, пиротехническим подразделениям нужно проверить и сделать безопасными более 7 тысяч квадратных километров деоккупированной территории Херсонщины.

Российские захватчики во время своего пребывания в Херсоне разрушили немало админпостроек. Отступая, они, в частности, уничтожили здание ГУ ГСЧС в Херсонской области. Сейчас специалисты разбирают завалы разрушенного главка, а сводный отряд спасателей возобновляет работу подразделений на деоккупированных территориях.

На освобождённые территории направлены сводные отряды Львовской, Ривненской и Хмельницкой областей, а также Мобильный спасательный центр быстрого реагирования, в состав которых входит личный состав и специальная техника.

Среди повреждённых помещений Херсонское районное управление полиции. Здесь российские военные устроили свой «орган власти». В настоящее время здание частично разбито, засорено, но может полноценно функционировать. Местные полицейские готовятся возобновить работу.

Одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области перед бегством захватчики заминировали так, что его пришлось взорвать. Благодаря работе украинских взрывотехников никто не пострадал.

Кроме разминирования, у спасателей ещё одна задача – очистить рекламные площади Херсона от вражеских агиток.

Постепенно возвращается порядок на вокзал Херсона. По информации пресс-службы Укрзализныци, компания активно готовится к возобновлению движения в освобождённый город. Здесь проверили состояние вокзала, на его территории раздают продуктовые наборы для горожан, работают представители международной организации «Врачи без границ».

Вокзал снабжен резервным питанием и терминалами Starlink: теперь это вторая точка в городе, где херсонцы могут зарядить мобильные телефоны и подключиться к сети, чтобы связаться с близкими. Первую такую обустроили в центре города на площади возле облвоенадминистрации.

Как сообщала Одесса News, 11 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Херсон возвращается под контроль Украины. 12 ноября в Офисе Президента сообщили, что в Херсоне и области уже приступили к работе глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Херсон был оккупирован россиянами 2 марта, а освобождён украинской армией 11 ноября.

Большинство российских военных в оккупированной Новой Каховке Херсонской области отошли от Днепра.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ, Укрзализныця, ГСЧС Украины, Нацполиция

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